Cupertino (AFP) Der US-Technologiekonzern Apple sieht sich nach den Worten seines Chefs Tim Cook geradezu in der Pflicht, die Daten seiner Kunden gegen den Zugriff der US-Behörden zu schützen. "Das sind wir unseren Kunden schuldig. Vor dieser Verantwortung werden wir uns nicht drücken", sagte Cook am Montag am Unternehmenssitz im kalifornischen Cupertino zum aktuellen Streit mit der US-Regierung um die Entschlüsselung von iPhones.

