Dhaka (AFP) Unbekannte haben in Bangladesch einen christlichen Konvertiten erstochen. Mindestens zwei Angreifer hätten den 68-Jährigen während seines morgendlichen Spaziergangs in der nördlichen Stadt Kurigram angehalten und ihm die Kehle durchgeschnitten, teilte der örtliche Polizeichef am Dienstag mit. Das Opfer sei auf der Stelle tot gewesen. Die Angreifer hätten einen Molotowcocktail geworfen, um Panik zu verbreiten, und seien auf einem Motorrad geflohen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.