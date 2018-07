Brüssel (AFP) Belgiens König Philippe hat sich nach den Anschlägen in Brüssel tief erschüttert an sein Volk gewandt und die Belgier zur Einheit aufgerufen. "Wir werden auf die Bedrohung weiterhin gemeinsam mit Entschiedenheit, Ruhe und Würde reagieren", sagte der Monarch am Dienstagabend in einer TV-Ansprache. "Mathilde und ich teilen euren Schmerz", sagte er auch im Namen seiner Ehefrau. "Behalten wir das Vertrauen in uns selbst."

