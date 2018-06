Brüssel (AFP) Der Brüsseler Flughafen Zaventem bleibt nach den Anschlägen auch am Mittwoch geschlossen. Dies teilte der Direktor der Betreibergesellschaft, Arnaud Feist, am Dienstagnachmittag mit. Es werde mindestens einen Tag dauern, um zumindest einen Teil des Betriebs wieder aufzunehmen. Tausende Mitarbeiter hätten schon am Dienstag nicht zur Arbeit kommen können.

