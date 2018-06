Berlin (AFP) Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in der Republik Kongo hat die Bundesregierung eine transparente Stimmauszählung und eine Aufhebung der Nachrichtensperre angemahnt. "Die Bedingungen, unter denen die Wahlen stattfanden, geben Anlass zur Sorge", erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Dienstag in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP. Die Bundesregierung rufe "alle Beteiligten zu Transparenz und Nachprüfbarkeit bei der Feststellung des Endergebnisses und zu einem Ende der Nachrichtensperre auf".

