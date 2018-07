Berlin (AFP) Nach den mutmaßlichen Anschlägen auf den Flughafen und eine U-Bahn-Station in Brüssel hat die Bundesregierung zu "Entschlossenheit gegen die Terroristen" aufgerufen. "Die widerwärtigen Anschläge in Brüssel lassen uns alle zusammenstehen", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag im Internetdienst Twitter. Seibert sagte zudem den Opfern der Anschläge die Solidarität der Bundesregierung zu.

