Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sieht die Anschläge in Brüssel nicht nur als Angriff auf Belgien, sondern auf die gesamte EU. "Ein Zurückweichen darf es nicht geben", sagte de Maizière am Dienstag in Berlin. Er kündigte an, "den Kampf gegen den Terrorismus hart und entschlossen zu führen". Auch in Deutschland seien Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden.

