Hamburg (AFP) Die türkische Küstenwache soll nach Angaben einer Hilfsorganisation in der Ägäis ein Flüchtlingsboot mit 40 Menschen an Bord verfolgt und bedrängt haben. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden, teilte die in Malta ansässige Nichtregierungsorganisation Migrant Offshore Aid Station (MOAS) am Dienstag mit. Mitglieder von MOAS hätten die Flüchtlinge anschließend versorgt und sicher ans europäische Festland gebracht.

