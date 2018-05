Bonn (AFP) Das Bundeskartellamt prüft die umstrittene Vergabe von Tickets für die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich in diesem Sommer. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) habe den Erwerb von Tickets für Spiele der deutschen Nationalmannschaft an eine kostenpflichtige Mitgliedschaft im Fan-Club Nationalmannschaft gekoppelt, erklärten die Wettbewerbshüter am Dienstag in Bonn. Diese Praxis werde nun überprüft. Es gehe um den Verdacht des "Ausbeutungsmissbrauchs".

