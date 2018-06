Göttingen (AFP) Kurioser Einsatz für die Göttinger Polizei: Unbekannte haben einen kleinen Schafbock in einem Gebrauchtwagen auf dem Gelände eines Autohändlers eingesperrt. Wer das Tier in dem Fahrzeug zurückließ, war zunächst ebenso unklar wie das Motiv. Es handle sich um ein "völliges Rätsel", teilte die Polizei am Dienstag mit.

