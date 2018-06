Washington (AFP) Gegen drei mutmaßliche Mitglieder einer syrischen Hacker-Organisation sind in den USA Haftbefehle ausgestellt worden. Den drei Männern wird unter anderem kriminelle Verschwörung, unerlaubter Zugriff auf Computer und Geldwäsche vorgeworfen, wie das Justizministerium in Washington am Dienstag mitteilte.

