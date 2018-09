New York (dpa) - Auch Nationaltorwart Thomas Greiss hat die vierte Niederlage in Serie der New York Islanders in der NHL nicht verhindern können. Greiss parierte 23 Schüsse, musste aber mit seinem Team eine 1:4-Niederlage gegen die Philadelphia Flyers hinnehmen.

Nach einem torlosen ersten Drittel lagen die Gäste vor dem Schlussabschnitt mit 2:1 vorn. Die Islanders, die um eine Wildcard für die Playoffs kämpfen, verloren zum ersten Mal in dieser Saison viermal nacheinander.

