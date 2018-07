Brüssel (AFP) Die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Staaten haben die Anschläge von Brüssel verurteilt. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen sie am Dienstag Belgien ihre Solidarität aus und kündigten an, gemeinsam und "mit allen notwendigen Mitteln" gegen terroristische Bedrohungen vorzugehen.

