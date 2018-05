Paris (AFP) In Frankreich gibt es einen möglichen Fall von Rinderwahnsinn. Die Krankheit könnte in einem Zuchtbetrieb mit 400 Kühen in den Ardennen aufgetreten sein, teilte das französische Landwirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Gewissheit werde es in acht bis zehn Tagen geben.

