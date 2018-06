Berlin (dpa) - Die lange Winterpause des Fußball-Weltmeisters ist vorbei. Bundestrainer Joachim Löw versammelt zur Mittagszeit die deutschen Nationalspieler in Berlin zur Vorbereitung auf die beiden ersten Länderspiele des Jahres am Samstag gegen England sowie drei Tage später in München gegen Italien. Diese Spiele seien absolute Fußball-Klassiker, solche Paarungen wünsche man sich, erklärte Löw. Am Nachmittag wird im Amateurstadion von Hertha BSC erstmals trainiert. Fans dürfen allerdings wie bei allen weiteren Übungseinheiten des DFB-Teams in der Hauptstadt nicht zuschauen.

