München (SID) - Die Begegnung zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart am 2. Mai wird das 15. Montagsspiel in der Geschichte der Fußball-Bundesliga sein. Damit ist der Montag historisch betrachtet der Tag mit den mit Abstand wenigsten Partien. 11.777 der bis heute 16.097 Spiele seit Bundesliga-Gründung 1963/64 fanden an einem Samstag statt - das sind stolze 73,16 Prozent. - Eine Übersicht:

Wochentag Spiele Prozent

Mo 14 0,09

Di 627 3,90

Mi 705 4,38

Do 116 0,72

Fr 1622 10,08

Sa 11777 73,16

So 1236 7,68

Für Werder wird es das fünfte Montagsspiel - keine andere Mannschaft musste häufiger zu Wochenbeginn ran. Borussia Dortmund kam bislang wie Bremen auf vier Begegnungen am Montag. - Alle Montagsspiele der Bundesliga-Geschichte:

Datum Spt Heim Gast Erg Zuschauer

30.03.1964 19 Frankfurt Hamburg 2:2 40.000

30.03.1964 19 Saarbrücken Dortmund 2:1 18.000

30.03.1964 18 Stuttgart Bremen 2:0 40.000

30.03.1964 22 Braunschweig Hertha BSC 1:1 16.000

30.03.1970 29 Frankfurt Aachen 6:2 10.000

27.04.1970 30 Essen Bremen 3:2 21.000

15.04.1985 27 Dortmund Mannheim 0:0 37.000

31.03.1986 29 Dortmund Bremen 1:1 41.000

28.09.1987 10 Bochum Uerdingen 1:4 5000

03.10.1988 9 Nürnberg Hamburg 1:4 17.000

16.04.1990 22 Nürnberg Dortmund 1:3 36.000

26.04.1993 28 Bremen FC Bayern 4:1 40.800

01.09.1997 5 1860 Bielefeld 1:0 34.000

28.02.2000 22 Bielefeld Ulm 4:1 13.041

02.05.2016 32 Bremen Stuttgart

Quelle: Deltatre