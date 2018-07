Conakry (AFP) Liberia hat wegen der neuen Ebola-Fälle in Guinea seine Grenze zum Nachbarland geschlossen. Es handele sich um eine "Vorsichtsmaßnahme", teilte Liberias Informationsminister Eugene Nagbe am Dienstag mit. Die Behörden im benachbarten Guinea hatte zuvor mitgeteilt, dass dort mittlerweile fünf Menschen an der Infektionskrankheit gestorben seien - drei Monate nachdem das westafrikanischen Land für Ebola-frei erklärt worden war.

