Tokio (AFP) Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ist am Dienstag ein Schiff mit einer großen Ladung Plutonium von Japan in Richtung der USA aufgebrochen. Das bewaffnete Schiff mit 331 Kilogramm des radioaktiven Materials an Bord verließ am Nachmittag unter dem Schutz der Küstenwache den Hafen von Tokaimura, wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete. Das Plutonium würde zur Herstellung von etwa 50 Atombomben reichen.

