Malchin (dpa) - Metalldiebe haben an einer stillgelegten Bahnstrecke in Malchin Schienen mit einem Gewicht von rund 25 Tonnen gestohlen. Die Schienen seien von einer Baufirma abmontiert und neben der Strecke zum Abtransport bereitgelegt worden, teilte die Polizei in der Nacht mit. Etwa 77 Schienenteile mit einer Länge von je sechs Metern und einem Gewicht von je 325 Kilo transportierten die Täter ab. Den Materialwert schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

