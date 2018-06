Havanna (AFP) US-Außenminister John Kerry hat bei Treffen mit Vertretern der Farc-Guerilla und der kolumbianischen Regierung in Havanna die Unterstützung seines Landes für den Friedensprozess in Kolumbien zugesichert. Die USA würden "den Friedensprozess entschieden unterstützen", erklärte das US-Außenministerium nach den Treffen am Montag. Der Chefunterhändler der Farc, Iván Márquez, sprach von einem "historischen Treffen". "Der Frieden schreitet voran in Kolumbien", erklärte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.