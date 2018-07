Hamburg (dpa) - Die Kultband Scorpions hat nach nur 30 Minuten ihr Konzert in der Hamburger Barcleycard Arena abgebrochen. Die Stimme von Sänger Klaus Meine hatte versagt. Er war gestern krank aufgetreten und hatte noch versucht, den Abend zu retten - doch dann konnte er nicht mehr. "Er hat einen Virusinfekt, der sich voll auf die Stimme geschlagen hat, befindet sich in ärztlicher Behandlung", sagte der PR-Agent der Altrocker, Peter Lanz, der Deutschen Presse-Agentur. Ob die Scorpions morgen in Berlin auftreten, ist nach Angaben des Sprechers noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.