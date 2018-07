Naypyidaw (AFP) Die myanmarische Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi ist für einen Ministerposten in der neuen Regierung nominiert worden. Der Name der langjährigen Oppositionsführerin stand zuoberst auf der Liste der künftigen Kabinettsmitglieder, die dem Parlament am Montag vorgestellt wurde. Ihre offizielle Ernennung durch die Abgeordneten wird noch für diese Woche erwartet. Welches Amt sie künftig übernehmen wird, war zunächst unklar.

