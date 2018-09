Stuttgart (dpa) - Die baden-württembergische CDU lotet ihre Haltung zu einem möglichen Regierungsbündnis mit den Grünen unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus. Dazu trifft sich heute in Stuttgart die CDU-Landtagsfraktion. Am Abend tagen dann das Präsidium und der Vorstand der Landespartei. Es soll entschieden werden, ob weitere Gespräche mit den Grünen einen Sinn haben. In der vergangenen Woche hatte es ein erstes Sondierungsgespräch gegeben. Grün-Schwarz ist die einzige verbliebene Möglichkeit, im Südwesten eine Regierung zu bilden.

