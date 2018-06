Gouda (SID) - Die deutschen Wasserballerinnen haben sich von der herben Auftaktniederlage beim Olympia-Qualifikationsturnier in Gouda/Niederlande gut erholt gezeigt und ihre minimale Chance auf ein Ticket für die Sommerspiele in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) gewahrt. Nach dem 3:16 gegen Rekordeuropameister Italien am Montag siegte die Auswahl von Bundestrainer Milos Sekulic am Dienstag 8:5 (3:2, 2:1, 2:1, 1:1) gegen Neuseeland.

Die Treffer teilten sich Bianca Seyfert, Claudia Blomenkamp, Anika Ebell und Jamie Verebelyi. Auch ein höherer Sieg wäre möglich gewesen, sagte Teammanagerin Heike Khalil: "Wir haben am Ende noch Chancen liegengelassen."

Die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) war wegen des Verzichts der Kubanerinnen in die Qualifikation nachgerückt. In Gouda werden die letzten vier Startplätze für Rio vergeben, dafür müssen die Teams das Halbfinale des Zwölf-Nationen-Turniers erreichen. Die deutsche Mannschaft trifft als krasser Außenseiter in Gruppe B noch auf Russland, Gastgeber Niederlande und Frankreich.