Istanbul (AFP) Die türkischen Sicherheitskräfte haben Medienberichten zufolge an der syrischen Grenze zehn mutmaßliche Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen, darunter offenbar auch einen zur Tat bereiten Selbstmordattentäter. Wie die Nachrichtenagentur Dogan am Dienstag unter Berufung auf Militärkreise berichtete, fassten die Beamten die Gruppe in der südtürkischen Provinz Gaziantep. Demnach wollten die mutmaßlichen Dschihadisten illegal in die Türkei einreisen.

