Brüssel (AFP) Durch die Explosionen am Brüsseler Flughafen und in einer U-Bahn-Station im EU-Viertel sind mindestens 21 Menschen getötet worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag sagte, starben durch die Explosionen am Flughafen mindestens elf Menschen. In der U-Bahn-Station Maelbeek seien "durch eine sehr starke Explosion" nach vorläufigen Erkenntnissen etwa zehn Menschen ums Leben gekommen.

