New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Bombenanschläge in Brüssel scharf verurteilt. "Die abscheulichen Anschläge haben heute das Herz Belgiens und das Zentrum der Europäischen Union getroffen", erklärte Bans Büro in New York am Dienstag. Der Generalsekretär sprach den Opfern und Angehörigen sein Beileid aus und erklärte seine Solidarität mit der Bevölkerung und der Regierung Belgiens.

