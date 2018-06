Havanna (AFP) US-Präsident Barack Obama hat in einer historischen Ansprache an die kubanische Bevölkerung zu einer Versöhnung zwischen den einst verfeindeten Ländern aufgerufen. "Ich bin hierher gekommen, um das letzte Überbleibsel des Kalten Krieges auf dem amerikanischen Kontinent zu beerdigen", sagte Obama am Dienstag in Havanna. Die mit Sätzen auf Spanisch gespickte Rede wurde mehrfach von Applaus unterbrochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.