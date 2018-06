Havanna (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die Bombenanschläge in Brüssel scharf verurteilt und Belgien die Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesagt. Zu Beginn seiner Rede in Kuba sprach Obama am Dienstag von "empörenden" Attacken gegen "unschuldige Menschen". Die Gedanken und Gebete der US-Bevölkerung seien bei den Menschen Belgien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.