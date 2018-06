Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus wird die traditionelle Fußwaschung am Gründonnerstag in diesem Jahr bei zwölf Asylbewerbern in einer Aufnahmeeinrichtung nördlich von Rom vornehmen. Wie der Vatikan am Dienstag mitteilte, wird das Oberhaupt der katholischen Kirche die Messe am Vorabend des Karfreitags in der Kleinstadt Castelnuovo di Porto feiern. Er werde dort eine Weile mit den Asylbewerbern verbringen und zwölfen von ihnen die Füße waschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.