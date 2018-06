Brüssel (AFP) Der wegen der Brüsseler Anschläge geschlossene internationale Flughafen der belgischen Hauptstadt soll frühestens am Samstag wieder seinen Betrieb aufnehmen. "Der Flughafen bleibt noch bis einschließlich Freitag für Reisende geschlossen", sagte Flughafensprecherin Anke Fransen am Mittwochabend der Nachrichtenagentur AFP. Es sei noch nicht sicher, ob die Flüge am Samstag wieder aufgenommen werden könnten. Die Fluggesellschaften könnten in der Zwischenzeit "alternative Lösungen organisieren".

