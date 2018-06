Frankfurt/Main (AFP) Bereits 16 Prozent der Deutschen zahlen einer Umfrage zufolge für einen Video-on-Demand-Service. Damit liegen die Bundesbürger fünf Prozent über dem europäischen Durchschnitt, wie aus einer am Mittwoch in Frankfurt am Main veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Nielsen hervorgeht. Das klassische Fernsehen bleibt demnach aber weiterhin hoch im Kurs: 59 Prozent der Befragten gaben an, einen Kabel- oder Satelliten-Anschluss zu nutzen.

