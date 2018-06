Berlin (AFP) Während der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer steht Public Viewing auch während der Abendstunden nichts mehr im Weg: Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch für die Zeit des Turniers Lockerungen beim Lärmschutz. Die Ausnahmeregelung ist nötig, weil die geltenden Lärmschutzstandards aufgrund der späten Anstoßzeiten an vielen Orten nicht eingehalten werden könnten.

