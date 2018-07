Udine (SID) - Italiens Nationalspieler Alessandro Florenzi blickt den Klassikern gegen Europameister Spanien am Donnerstag in Udine und fünf Tage später bei Weltmeister Deutschland in München (20.45 Uhr/ARD) mit Vorfreude entgegen. Der Mittelfeldspieler vom AS Rom warnte auch mit Blick auf die EM-Endrunde in Frankreich davor, sich von der Terror-Angst den Schneid abkaufen zu lassen. "Auch die Euro ist eine Veranstaltung, die den Zuschauern Freude bringen soll, keine Furcht", sagte Florenzi: "Alles, was wir machen können, ist: Zu versuchen, nicht ängstlich zu sein."

In der Neuauflage des EM-Finals von 2012, das Italien gegen Spanien in Kiew mit 0:4 verloren hatte, will die Squadra Azzurra vor heimischem Publikum ein Zeichen setzen. "Die Spanier sind die Nummer eins, was Ballbesitz angeht. Wir müssen ihren Spielfluss stoppen und konzentrieren uns auf eine Sache: Gut zu spielen für unser Land", meinte der 25-jährige Florenzi.

Der italienische Teamchef Antonio Conte muss in den beiden Länderspiel-Klassikern auf den ehemaligen Dortmunder Bundesligaprofi Ciro Immobile (FC Turin) sowie die ebenfalls verletzten Marco Verratti (Paris St. Germain) und Andrea Barzagli (Juventus Turin) verzichten.

Conte hört nach der EM (10. Juni bis 10. Juli) als Coach des Ex-Weltmeisters auf. Der frühere Juve-Coach ist Favorit auf den Posten als Teammanager beim FC Chelsea. Erstmals seit Frühjahr 2014 nominierte Conte wieder Thiago Motta vom französischen Meister Paris St. Germain.