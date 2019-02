London (AFP) Damit der 90. Geburtstag der Queen von ihren Untertanen ausgiebig gefeiert werden kann, schließen auch die britischen Pubs am 10. und 11. Juni nicht ganz so früh wie sonst. Die Öffnungszeiten der Pubs würden Königin Elizabeth zu Ehren an diesen Tagen verlängert, kündigte Premierminister David Cameron am Mittwoch vor dem Parlament in London an. Üblicherweise schließen die britischen Kneipen bereits um 23.00 Uhr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.