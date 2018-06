Tokio (AFP) Mit einer Herzmassage und schließlich dem Tod des Tiers ist in Japan die dramatische Jagd nach einem entlaufenen Zebra zu Ende gegangen. Nach vergeblichen Versuchen, das Huftier auf einem Golfplatz einzufangen, hätten Tierärzte einen Pfeil mit Beruhigungsmittel auf das Zebra abgeschossen, teilte der Polizeisprecher im zentraljapanischen Gifu, Takahiro Taniguchi, am Mittwoch mit. Das Zebra sei daraufhin ausgerechnet in einem kleinen Teich auf dem Golfplatz zusammengebrochen.

