Washington (dpa) – Hillary Clinton soll US-Präsidentin werden – zumindest wenn es nach den Menschen in den 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern der Erde geht. Eine entsprechende Studie stellte die englischsprachige Global Edition des "Handelsblatts" zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov vor. Zur Frage, wer der nächste US-Präsident werden soll, waren 35 Prozent der Teilnehmer für Clinton. In 18 Staaten war sie Spitzenreiterin. Mit neun Prozent landete Donald Trump weit abgeschlagen auf Platz zwei. Nur in Russland konnte er seine Clinton überholen.



Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.