Athen (dpa) - Rund 500 Migranten haben am Abend in Nordgriechenland die Autobahn blockiert, die Thessaloniki mit dem Grenzübergang zu Mazedonien bei Evzonoi verbindet. Wie Reporter des griechischen Fernsehens berichteten, kamen die Demonstranten aus dem naheliegenden Flüchtlingscamp von Idomeni. "Öffnet die Grenzen. Wir wollen hier weg", skandierten die überwiegend jungen Männer, wie das Fernsehen zeigte. In Idomeni sind tausende Menschen gestrandet, die wegen der geschlossenen Balkanroute nicht mehr weiter nach Nordwesten kommen. Verkehrspolizisten leiteten den Verkehr um.

