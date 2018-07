Wellington (AFP) Die größte Molkereigenossenschaft der Welt, Fonterra in Neuseeland, verdoppelt wegen der niedrigen Milchpreise in diesem Jahr die Ausschüttung an ihre mehr als 10.000 Mitglieder. Pro Anteil gebe es im ersten Halbjahr zwanzig statt zehn Cent, und die eigentlich im Oktober fällige Ausschüttung für das zweite Halbjahr werde im schon im Mai und im August ausgezahlt. Der Geschäftsführung sei bewusst, dass "in diesem echt harten Jahr jeder mögliche Cent in die Taschen der Bauern gehört", erklärte Fonterra-Verwaltungsratschef John Wilson.

