Istanbul (SID) - Das europäische Tischtennis-Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro findet vom 12. bis 16. April im schwedischen Halmstad statt. Das teilte der europäische Verband ETTU am Mittwoch mit, nachdem die ursprünglich geplante Ausscheidung in Istanbul (6. bis 10. April) aufgrund der Anschläge in der türkischen Millionenmetropole abgesagt worden war.

"Viele Spieler, Trainer und Offizielle aus europäischen Verbänden haben uns über ihre Sorgen informiert, unter den gegebenen Umständen nach Istanbul zu reisen", sagte ETTU-Präsident Ronald Kramer.

Ein Selbstmordattentäter hatte am Samstag in einer beliebten Einkaufsstraße in Istanbul vier Menschen mit in den Tod gerissen. Bei der Explosion wurden außerdem 36 Menschen verletzt. Das Auswärtige Amt riet Reisenden zur Vorsicht.