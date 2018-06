Koror (AFP) Nach mehreren anderen pazifischen Inselstaaten hat auch Palau wegen anhaltender Dürre den Notstand ausgerufen. Staatschef Tommy Remengesau sagte am Mittwoch, in der Hauptstadt Koror sei in den zurückliegenden vier Monaten so wenig Regen gefallen wie seit 65 Jahren nicht. Der dortige Staudamm sei ausgetrocknet, zudem sei der Pegel des Ngerikiil-Flusses auf 19 Prozent des Normalstands gefallen.

