New York (SID) - Der wegen seiner Doping-Vergangenheit umstrittene Baseball-Superstar Alex Rodriguez wird Ende 2017 seine Karriere beenden. Der 40 Jahre alte Third Baseman der New York Yankees erklärte gegenüber espn.com, dass die übernächste Saison seine letzte sein wird.

"Ich habe die Jahre genossen, aber es wird Zeit, nach Hause zu gehen und ein Dad zu sein", sagte Rodriguez, der wegen seiner Verwicklung in den Biogenesis-Skandal für die gesamten 162 Spiele plus Play-offs der Saison 2014 aus dem Verkehr gezogen worden war.

In den letzten beiden Jahren wird "A-Rod", der seit 1994 in der MLB spielt und Nummer vier der "ewigen" Homerun-Bestenliste ist, noch einmal kräftig abkassieren: Die verbliebenen zwei Saisons seines Zehn-Jahres-Vertrages bei den Yankees bringen ihm 40 Millionen US-Dollar ein.