Brüssel (dpa) - Spezialkräfte der Polizei haben nach Angaben belgischer Medien einen Terrorverdächtigen festgenommen. Die Zeitung "La Dernière Heure" meldete, der Festgenommene sei der mutmaßliche Dschihadist Najim Laachraoui. Andere Medien meldeten lediglich eine Festnahme, ohne einen Namen zu nennen. Die Staatsanwaltschaft kündigte ohne nähere Angaben eine Pressekonferenz an. Laachraoui wird mit den Attentaten von Paris im November 2015 in Verbindung gebracht und könnte auch an den Anschlägen in Brüssel beteiligt gewesen sein.

