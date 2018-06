Brüssel (dpa) - Zwei Brüsseler Brüder haben nach Medienangaben das tödliche Attentat auf dem Flughafen der EU-Hauptstadt verübt. Wie der Sender RTBF unter Berufung auf Polizeiquellen meldete, wurden die Brüder Khalid und Brahim El Bakraoui als Täter identifiziert. Sie sprengten sich demnach gestern in der Abflughalle in die Luft und rissen etliche Menschen mit in den Tod. Die Terrorfahnder suchen nach den Attentaten mit mindestens 34 Toten und etwa 230 Verletzten auf nach einem flüchtigen Verdächtigen. Spezialisten hatten bis zum Spuren in einem Wohnhaus der Brüsseler Gemeinde Schaerbeek gesichert.

