Brüssel (dpa) - Belgische Ermittler haben den zweiten Selbstmordattentäter vom Brüsseler Flughafen identifiziert. Bei dem Terroristen handelt es sich nach übereinstimmenden belgischen Medienberichten um den im Zusammenhang mit den Anschlägen von Paris gesuchten Najim Laachraoui.

Der 24-Jährige stammt aus dem Brüsseler Stadtteil Schaerbeek, wo am Dienstag ein mutmaßlicher Unterschlupf der Attentäter ausgehoben wurde. Der mutmaßliche Dschihadist soll im Februar 2013 nach Syrien gereist sein. Anfang September 2015 geriet er - mit falscher Identität unter dem Namen Soufiane Kayal - zusammen mit Salah Abdeslam und Mohamed Belkaid in eine Kontrolle an der Grenze zwischen Ungarn und Österreich.

Abdeslam und Belkaid gelten als mutmaßliche Beteiligte der Pariser Anschläge. Laachraouis DNA soll auch auf Sprengstoff gefunden worden sein, der bei den Anschlägen in Paris verwendet wurde. Er war erst vor kurzem identifiziert und zur Fahndung ausgeschrieben worden. Bis dato hatte ihn die Polizei unter einem falschen Namen gesucht.

Kurz vor der Identifizierung von Laachraoui hatten Anti-Terror-Ermittler am Dienstag vergangener Woche bei einer Hausdurchsuchung in der Brüsseler Gemeinde Forest Bombenzünder, Munition und eine Kalaschnikow sichergestellt.

Bei der Razzia war aus der Wohnung heraus auf Polizisten geschossen worden. Bei dem anschließenden Zugriff töteten Scharfschützen den verdächtigen Mohamed Belkaid, zwei andere Männer konnten fliehen. Einer von ihnen soll Salah Abdeslam gewesen sein. Er wurde dann am Freitag bei einem Großeinsatz der Polizei in der Brüsseler Gemeinde Molenbeek festgenommen.

