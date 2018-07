Brüssel (dpa) - Die Brüder Ibrahim und Khalid El Bakraoui sollen nach belgischen Medienangaben sowohl den Anschlag am Brüsseler Flughafen als auch das U-Bahn-Attentat verübt haben. Die belgischen Sender RTBF und VRT meldeten, nur einer der Brüder sei auf den Bildern einer Überwachungskamera am Flughafen identifiziert worden. Der andere soll kurze Zeit später eine Bombe in einem U-Bahnzug an der Station Maelbeek gezündet haben. Einer der drei gefilmten Männer ist noch auf der Flucht. Bei den beiden Anschlägen kamennach offiziellen Angaben mindestens 31 Menschen ums Leben und fast 260 wurden verletzt.

