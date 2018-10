Le Vernet (dpa) - Knapp ein Jahr nach der Germanwings-Katastrophe in den französischen Alpen beginnen heute die Feierlichkeiten zum Gedenken an die Opfer. Für die Angehörigen ist am Vorabend des Jahrestages zunächst in Marseille an der südfranzösischen Mittelmeerküste ein überkonfessioneller Gottesdienst vorgesehen. Morgen, genau ein Jahr nach dem Absturz von 4U9525, soll in Le Vernet an die Katastrophe erinnert werden. Der kleine Ort in den französischen Alpen liegt nur wenige Kilometer entfernt von der schwer zugänglichen Absturzstelle in etwa 1500 Metern Höhe.

