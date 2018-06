Buenos Aires (AFP) US-Präsident Barack Obama erwägt einen Besuch in der durch einen US-Atombombenabwurf im Zweiten Weltkrieg verwüsteten japanischen Stadt Hiroshima. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus US-Regierungskreisen erfuhr, könnte der erste Hiroshima-Besuch eines amtierenden US-Präsidenten Ende Mai am Rande des Gipfels der sieben führenden Industrienationen (G-7) in Japan stattfinden.

