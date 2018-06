Paris (AFP) Das weiße Pulver ist vergleichsweise einfach herzustellen und hat eine tödliche Sprengkraft: Triacetontriperoxid oder TATP wird immer wieder von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bei Anschlägen eingesetzt. Die Pariser Attentäter nutzten die von ihnen so genannte "Mutter des Teufels", und auch in Syrien und im Irak greifen Kämpfer auf den Sprengstoff zurück.

