Köln (dpa) - Zumindest für Katholiken ist Ostern der höchste Feiertag, aber nur 16 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland wollen auch zur Kirche gehen. In einer YouGov-Umfrage gaben drei Viertel der Befragten an, keinen Gottesdienst zu Ostern besuchen zu wollen. Allerdings lockt demnach auch die eher weltliche Eiersuche nur eine Minderheit. 31 Prozent der befragten Erwachsenen gaben an, dass sie Eier suchen werden. In der Umfrage ging es auch um das umstrittene Tanzverbot an stillen Feiertagen. Die Mehrheit sprach sich für die Beibehaltung eines solchen Verbots am Karfreitag aus.

